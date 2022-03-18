艾尔登法环1.03新增的古龙岩锻造石在哪 老头环1.03版本古龙岩锻造石怎么获得

2022-03-18 09:36:42 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环古龙岩锻造石是游戏中重要强化材料，在1.03新增了一个新的古龙岩锻造石获取位置，下面就为大家分享艾尔登法环1.03新增的古龙岩锻造石获取方法。

艾尔登法环1.03新增的古龙岩锻造石获取方法

应该要先在候王断崖拿到风暴鹰王骨灰，然后送给女战士涅斐丽，更新后在“接肢 葛瑞克”篝火处休息，再与正前方房间里的涅斐丽对话，她会送你一块古龙岩锻造石;

之后与她身后重新找到人生目标的门卫葛托克对话，他会出售古龙岩锻造石给你，如图。