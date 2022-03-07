艾尔登法环结冰针怎么获得 老头环结冰针在哪

艾尔登法环贝纳尔是游戏前期就能遇到的NPC，就在习战者破屋，玩家和他对话能学到不少战技，下面就为大家分享艾尔登法环贝纳尔任务攻略。艾尔登法环贝纳尔任务攻略1.在风暴山丘的小红包右边反向，习战者的破屋可以第一次遇到，对话询问你是否会坚持相信赐福的指引，肯定后会教你战技。在破屋北方的大型建筑物附近会被叛

2022-03-07 | 0