艾尔登法环艾尔登之兽怎么打 老头环艾尔登之兽攻击怎么躲

2022-03-24 08:45:14 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环艾尔登之兽是游戏中的最终boss之一，有多种攻击方式，打起来比较困难，下面就为大家分享艾尔登法环艾尔登之兽的打法。

艾尔登法环艾尔登之兽打法分享

还是一贯的，见面先给命定之死，不过要跑近一点，因为看完过场动画后艾兽和你的距离还是比较远的。

放完命定之死后，解除视角锁定，往艾兽身后跑，艾兽见面必然就是朝面前吐火，范围大伤害高冲击力强，运气不好倒地起身后还要再吃一次伤害。

看到很多法师就经常吃这个亏，见面就想鸭子乐或者艾斯提陨石，结果被一口圣火带走。

追踪导弹

也是我看到最多玩家不会应付的

第一种，伸展双翼而后同样大小的多发追踪弹;这一招不太容易全部不吃，却可以很容易的只吃到一丢丢伤害，只需要朝前加左或者右疾跑就可以了，换而言之就是疾跑绕圈，不要尝试翻滚，翻滚是没有意义的，翻滚的瞬时无敌帧无法抵消高频率伤害，而且翻滚在摆脱速度上没优势，也更耗费体力。

第二种，艾兽手里捏个光球，而后一个大的多个小的导弹追着你飞，追特别久，飞得也快，也不像第一种那样砸地上。这个是最恶心的技能了，但是同样的，不能保证无伤躲避，但是绝对有可以只吃一丢丢伤害就摆脱的身法。

这种追踪弹伤害最高的就是最大的那个导弹，而且那个导弹不是说碰到你就会消失的，它撞到你了而时间不够，它就不会消失还会一直追你，同样的不要翻滚!不要翻滚!不要翻滚!但我们应对的身法跟第一种的不同在于，不是疾跑绕圈，而是疾跑折返跑，之字型走位，注意是之字型朝前走，不要折返后朝后跑了就一头创上导弹，目前来看只能用身法拖到导弹结束，没有别的方法。

飞天锁阳环

如果摇人或者摇骨灰，在看到艾兽飞天后，解除锁定死命往远处跑，是可以让锁阳环锁不到你身上的。

如果被锁到了，看准光圈靠近你的时候翻滚，也可以无伤翻滚出环外。

此外锁阳环是一直在收缩的，也就是说你跑出去时，躲避光圈的翻滚要稍微提前些，运气不好被锁在最里头，要翻三个圈，运气好翻一个就行。

当然如果时机把握能力强，不用翻出去，在锁阳环最后爆炸那一刻，利用翻滚的无敌躲掉伤害就行了，但是这个需要经验和一定的运气。

同时锁阳环爆炸后，艾兽会立刻出现在锁阳环爆炸点较近的位置，是输出的好时机。

剑气四连

第一第二下是连贯动作，需要连续的两个翻滚，中间不要有停顿;

第三第四下出手都比较慢，可以看清楚出手后再翻滚。

剑插大地而后爆炸，翻滚或者跑到身后就行了;

手里释放星空烟雾而后引发大爆炸，爆炸前星尘会明显加速聚集，翻滚或者跑到身后就行了;

手里释放星空烟雾朝玩家方向蔓延而后爆炸，这个挺好躲的，跑出烟雾就好;

纵身一跃，大剑发金光而后朝下挥砍，时间很长，看好时机翻滚就好。

剑往身前插三下地，而后围绕自己转一圈

我是最烦这个攻击模组的，贼nt，多数是近了艾兽身之后才会触发的攻击模式，本来视角就被遮挡了，要凭直觉去规避前面三下，最后他还要转一圈真的恶心，只能是快速收刀拉开距离。

剑往身前挥砍，左、右、左三下，接一个下砸。

前面三下都比较好翻滚躲开，多数玩家是栽在最后那个下砸上面，以为躲了三下刚刚好顺便近身了劫走很舒服，就开始砍，结果吃个下砸。

建议要么等下砸完了再去砍，要么跑到身后再去砍。

投技

左手形成一个巨大的光球，一段时间延迟后抓向玩家

几乎是纯圣属性的输出，叠了圣防护后打我四分之一的血都没有，没叠的话应该会直接人没了。

同样是翻滚，而且时机其实还比较容易把握的。

总结

所有的规避手段看下来，我们会发现对艾兽最佳的输出位置是正后方，虽说艾兽肚皮那一块大伤疤看起来很诱人，但是我发现从背后或者艾兽两侧，打到艾兽的翅膀所造成的伤害，跟伤疤位置造成的伤害是差不多的。

不得不让人深思，这块如此明显的破绽是否就是设计师抛下的鱼饵，毕竟最危险的输出位置就是伤疤面前，是艾兽各种技能的集火点。

此外跟艾兽的战斗有一般的时间都是在跑，这里我只能说没办法，近战玩家跟着跑吧，这个战斗设计了如此庞大和美丽的场景，配上动听的bgm，估计也是希望你能感受到这个游戏独特的美感，我反正是被震撼到，同时我也特别享受和艾兽的战斗，心态不要急，不要老想着速杀，边听歌边打，你会发现你慢慢逛街，躲几个小技能，艾兽又会飞到你身边跟你砍，你越是去追逐，就越是被抛远，或许这就是美的外在体现，美，是不完整的，也是不可轻易触碰的。

圣属性减伤拉满，回避几个物理伤害就不难过这个boss了。