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艾尔登法环有中文配音吗 艾尔登法环有没有中文

2022-02-21 09:22:49来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环即将发售，相信已经有不少玩家预购了吧，不过还有部分新手玩家不清楚这款游戏有没用中文配音，下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环语言和配音列表

根据Steam提供的语言列表可以看出，《艾尔登法环》支持简体与繁体中文界面，但并不支持中文配音。

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