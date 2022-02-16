艾尔登法环飞行羽毛有什么用 飞行羽毛在哪获得

宝可梦传说阿尔宙斯艾路雷朵是游戏中很受欢迎的宝可梦，不少玩家不知道艾路雷朵怎么获得？下面就为大家分享宝可梦传说阿尔宙斯艾路雷朵获取方法。宝可梦阿尔宙斯刷艾路雷朵方法首先先站在入口左侧这块岩石上。接着飞起来后快速按Y，+，+。也就是重复急降，关掉坐骑，打开坐骑，这三个动作。上到顶楼后，在进神殿前存档。

2022-02-15 | 0