Epic喜加一 哀恸之日免费领取网址

2021-01-04 17:41:48 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

《哀恸之日》是一款类rogue-lite的战略游戏。你需要扮演太空舰队的指挥官，探索奇妙莫测的劫后帝国。游戏由故事情节驱动，剧情灵感源自经典科幻著作《沙丘》与《基地》。每当成功地完成目标之后，你都能知悉更多有关帝国……以及你自己的真相。

Epic领取地址：点击跳转

领取方法：

冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《哀恸之日》领取时间为1月8日0点，截止1月15日0点。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注Epic喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。