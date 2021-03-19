Epic喜加一 井中生物Epic怎么领取

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游戏介绍：
《井中生物》这款游戏是一款角色扮演类的动作冒险游戏，在游戏中玩家们将在一个危险的设施中为了恢复这里的电力而开始冒险。
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领取方法：
游戏回归周四晚11点领取时间。《井中生物》领取时间为3月25日23点，截止4月1日23点。
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