Epic喜加一 翡翠6：光速版Epic怎么领取

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游戏介绍：
《翡翠6：光速版》是由Massive Damage推出的一款太空科幻策略游戏，游戏中玩家将在太空中探索冒险，收集资源，发展技术，建立殖民地。
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领取方法：
冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《翡翠6：光速版》领取时间为2月12日0点，截止2月19日0点。
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