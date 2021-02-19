Epic喜加一 翡翠6：光速版Epic怎么领取

2021-02-19 11:55:13 来源：91单机游戏 编辑：admin

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游戏介绍：

《翡翠6：光速版》是由Massive Damage推出的一款太空科幻策略游戏，游戏中玩家将在太空中探索冒险，收集资源，发展技术，建立殖民地。

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领取方法：

冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《翡翠6：光速版》领取时间为2月12日0点，截止2月19日0点。

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