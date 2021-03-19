Epic喜加一 坠落凡间Epic怎么领取

2021-03-19 16:43:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

广受好评的剧情，引人入胜的谜题，紧张刺激的动作。你是ARID，是装备在mark-7战斗服上的AI。而在太空服里的人类飞行员失去了意识。你必须想办法按照协议救他一命。这是2014年度最佳叙事游戏。

Epic领取地址：点击跳转

领取方法：

游戏回归周四晚11点领取时间。《坠落凡间》领取时间为3月18日23点，截止3月25日23点。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注Epic喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。