Epic喜加一 银河文明3Epic怎么领取

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游戏介绍：
《银河文明3》是由Stardock制作发行的一款策略战棋(SLG)游戏，是由该系列的最新作品，画面比前作有了很大的提高，内政科技方面比2代也改进复杂了不少。
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领取方法：
冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《银河文明3》领取时间为1月22日0点，截止1月29日0点。
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