Epic喜加一 侏罗纪世界：进化免费领取网址

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游戏介绍：
身临其境地沉浸在侏罗纪系列的舞台中，打造您自己的侏罗纪世界。这些通过生物工程打造的恐龙拥有高度智慧，能够对周遭的环境进行思考、感知，并作出反应。而在这个未知的世界里，生命总会找到自己的出路。同时您还要面对商业间谍活动、展品出逃，以及破坏性的热带风暴带来的威胁。
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领取方法：
这是1月1日的免费领取游戏，根据官方公告，每天均可免费领取一款游戏
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