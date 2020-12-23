Epic喜加一 地铁：2033重制版免费领取网址

2020-12-24 09:15:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

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游戏介绍：

2013年，世界已经崩坏，物种灭绝，几乎所有人类都被消灭，地球表面仅剩一片有毒荒原。一些幸存者躲藏在莫斯科地底深处避难，人类的文明进入一个新的黑暗时代。现在是2033年。整个新世代都在地底下出生和成长，他们彼此围聚在地铁里的沿站城市，挣扎着求生，外面等待着的则是虎视眈眈的变异怪物。

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