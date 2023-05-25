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塞尔达传说王国之泪怎么造机甲 机甲怎么安装

2023-05-26 09:07:30来源：互联网编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪游戏中极高的自由度，玩家甚至能够建造机甲帮助自己战斗，但是很多玩家不知道机甲怎么拼装，下面就为大家分享塞尔达传说王国之泪机甲建造方法。

塞尔达传说王国之泪机甲建造方法

1.所有材料都可以加上去，不止装置，比如你用翅膀合成的大剑，也可以叠叠乐。

2.用魔像头拼出主干(这样全身关节可动)，然后根据材料，上盔甲、翅膀、肩甲等。

3.大轮胎+魔像头=无限旋转攻击。

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