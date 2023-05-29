塞尔达传说王国之泪红月怎么触发 红月有什么用

2023-05-29 09:12:18 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪红月是游戏中的一个特殊事件，这个时间需要一定时间才会触发，触发后天空会变成红色，那么塞尔达传说王国之泪红月有什么效果，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪红月作用

作用介绍：

复活敌人

红月出现时会使敌人复活，能够再次击败敌人以收集素材。

重新刷新武器和素材

拾取过一次的武器和道具也会在红月出现时复活，推荐记下重要道具的位置，方便在红月出现时取用。

烹饪非常成功

在红月出现期间烹饪料理会非常成功，能够提升并延长料理效果，建议比较珍贵的料理等到红月出现时再做。

刷新时间：

红月之夜在游戏内时间7天出现一次(相当于现实时间2小时48分钟)。现实时间1分钟等于游戏内时间1小时，因此每过2小时48分钟就会出现一次红月。