塞尔达传说王国之泪怎么扩充电池 电池怎么刷

暗黑地牢2赏金猎人是游戏中的i一个特殊角色，这个角色玩家有概率在旅馆中触发，需要消耗一定资源才能招募，下面就为大家分享暗黑地牢2赏金猎人招募方法。暗黑地牢2赏金猎人招募方法在解锁赏金猎人后，在旅馆四个英雄界面，墙上的画有概率变化为赏金的海报，选择海报，并肯支付4根象征希望的蜡烛，再选择你想替换的英雄

2023-05-25 | 0