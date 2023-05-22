塞尔达传说王国之泪完美结局怎么达成 真结局条件是什么

2023-05-22 09:13:49 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说王国之泪游戏中有多个结局，每一个结局的触发条件都不同，其中真结局的难度比较大， 那么塞尔达传说王国之泪真结局怎么触发，一起来看看吧。

塞尔达传说王国之泪完美结局攻略

条件一：需要完成所有主剧情挑战

首先得完成最终挑战前的所有主剧情挑战，其中包括通过龙之泪看到塞尔达的回忆，不妨先看完所有过场动画。

条件二：达成度21/23时即可触发真结局

主剧情挑战总共有23个，在完成21个的状态下挑战加侬多夫，完成所有主线任务，其中获得大师剑和找到所有龙之泪也是必要条件。

真结局(完美结局)与普通结局的区别

普通结局是在与塞尔达对话后完结，击败最终BOSS后，播放过场动画(林克与塞尔达对话)，在没有完成全部主剧情挑战的情况下，对话和演职员名单播放完毕后，游戏就会通关。

真结局有隐藏剧情

真结局(完美结局)到演职员名单位置与普通结局的内容都是相同的，但是全部完成主剧情挑战的情况下，在播放完演职员名单后，会触发一段6分钟左右的隐藏剧情。