渔帆暗涌科技怎么升级 鱼竿买哪个好

渔帆暗涌游戏中玩家需要驾驶自己的船只在各个海域捕鱼，玩家捕鱼赚的钱能升级不同的科技，那么渔帆暗涌船只科技先升级什么好，一起来看看吧。
四种科技点，引擎，鱼竿，网，笼 。
引擎方面，单格小引擎性价比最高，单格速度仅次于最终的六格大引擎，也能防止坏格导致整个引擎报废的问题。
鱼竿方面，个人建议先点远洋轴，前期远洋捕的鲨鱼会贵不少。中期到斯特拉尔湾主线时攒至少四个研究材料，把主线给的深海科技直接点满。红树林和火山鱼竿主线需要必点，但多功能和六格终极鱼竿性价比不高，没必要着急点出来。
多功能鱼竿好用但占格太大，到了中后期鱼钩渔网格子必须做出取舍，个人建议深海轴必安，其他组合根据需要安装。
渔网方面至少需要点出一个，斯特拉尔湾主线任务必须品。最后的远洋渔网涉及全收集图鉴，其他的就无所谓了。
蟹笼科技可以点一或暂时略过，某支线任务会给游戏里最好的蟹笼。
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生化危机4重制版村长是游戏中的boss注之一，这个boss难度比较大，并且收到一定伤害会触发二阶段，那么生化危机4重制版村长怎么过，一起来看看吧。生化危机4重制版村长打法攻略1.村长这个BOSS有两个阶段，一阶段建议直接上楼进行战斗，使用小刀招架攻击。村长背后的眼镜是其弱点，打倒地后先进行一轮输出在
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生化危机4重制版特殊挂件是游戏中的增益道具，玩家装备后能够获得额外效果，那么生化危机4重制版特殊挂件怎么获得，一起来看看吧。生化危机4重制版特殊挂件获取方法想要获得特殊挂件首先需要去射击场刷奖励的代币，有了代币就可以去扭蛋机那里抽奖获得了。特殊挂件都是roll出来的，传说级挂件要看运气。整个游戏中可
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