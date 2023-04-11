渔帆暗涌科技怎么升级 鱼竿买哪个好

2023-04-12 09:21:19 来源：互联网 编辑：佚名

渔帆暗涌游戏中玩家需要驾驶自己的船只在各个海域捕鱼，玩家捕鱼赚的钱能升级不同的科技，那么渔帆暗涌船只科技先升级什么好，一起来看看吧。

渔帆暗涌科技升级攻略

四种科技点，引擎，鱼竿，网，笼 。

引擎方面，单格小引擎性价比最高，单格速度仅次于最终的六格大引擎，也能防止坏格导致整个引擎报废的问题。

鱼竿方面，个人建议先点远洋轴，前期远洋捕的鲨鱼会贵不少。中期到斯特拉尔湾主线时攒至少四个研究材料，把主线给的深海科技直接点满。红树林和火山鱼竿主线需要必点，但多功能和六格终极鱼竿性价比不高，没必要着急点出来。

多功能鱼竿好用但占格太大，到了中后期鱼钩渔网格子必须做出取舍，个人建议深海轴必安，其他组合根据需要安装。

渔网方面至少需要点出一个，斯特拉尔湾主线任务必须品。最后的远洋渔网涉及全收集图鉴，其他的就无所谓了。

蟹笼科技可以点一或暂时略过，某支线任务会给游戏里最好的蟹笼。