渔帆暗涌蓝袍人任务怎么完成 蓝袍人在哪里

2023-04-14 09:14:36 来源：互联网 编辑：佚名

渔帆暗涌蓝袍人是游戏中的一个npc，玩家对话后能够领取一个任务，这个任务需要玩家在有限的时间内给渔蓝袍人一定数量的鱼，下面就为大家分享渔帆暗涌蓝袍人任务攻略。

渔帆暗涌蓝袍人任务攻略

1、在渔帆暗涌中，蓝袍人是游戏中的一个NPC。玩家可以在该NPC处领取限时任务，但超过时限就会导致NPC饿死。

2、蓝袍人位于M7，装备需要玩家拥有近海鱼钩才能接取。但建议玩家尽量先解锁多功能鱼钩在做这几个任务，同时尽量提前捕好需求鱼类，NPC大概两到三天就会饿死。

3、任务所需鱼类：

① 蓝鲭

② 虎鲭

③ 蛇鲭

4、任务奖励：讨价还价与实物交易指南。