渔帆暗涌迷雾之音成就怎么完成 听到雾角的回声怎么做

渔帆暗涌迷雾之音是游戏中的成就之一，这个成就需要玩家再关键的时间使用雾笛，之后会触发剧情场景，那么渔帆暗涌迷雾之音成就怎么做，一起来看看吧。
迷雾之音：
听到雾角的回声。
在晚上长按雾笛即可，会有汽笛回应，有可能会招来船安康所以记得迅速离开原地。
生化危机4重制版游戏中玩家能使用多种不同的武器，还可以为这些武器装备配件来获得特殊效果，那么生化危机4重制版武器有几种，一起来看看吧。生化危机4重制版武器配件获取方法收集所有武器配件可以完成对应挑战，无关成就和奖杯，完成挑战可以获得CP点，可以在额外内容商店兑换道具。武器配件可以在第十三章找到一个，
渔帆暗涌蓝袍人是游戏中的一个npc，玩家对话后能够领取一个任务，这个任务需要玩家在有限的时间内给渔蓝袍人一定数量的鱼，下面就为大家分享渔帆暗涌蓝袍人任务攻略。渔帆暗涌蓝袍人任务攻略1、在渔帆暗涌中，蓝袍人是游戏中的一个NPC。玩家可以在该NPC处领取限时任务，但超过时限就会导致NPC饿死。2、蓝袍人
八方旅人2凯特琳的天木蓼是游戏中的道具之一，玩家再刷猫的时候需要用到，装备后能够提升几率，那么八方旅人2凯特琳的天木蓼在哪获得，一起来看看吧。八方旅人2凯特琳的天木蓼获取方法凯特林的天木蓼装备可以增加遇见幸运猫的几率，是刷猫必备的装备。到那个特什么普那里，找到猫奴妇人，先用药师迷晕，进门之后就能得到
生化危机4重置版很多玩家都已经达成了白金成就，在原版是有个艾达alc的，玩家能在游戏中操控艾达来完成任务，那么生化危机4重置版艾达dlc什么时候发售，一起来看看吧。生化危机4重置版艾达dlc发售时间DLC名称：据数据挖掘者Gosetsu透露，生化危机4重制版艾达篇DLC中文名为“殊途密令”。该译名看
生化危机4重置版正义女神像是游戏中的宝藏之一，这个宝藏玩家能在城堡中获得，之后可以出售给商人，那么生化危机4重置版正义女神像在哪获得，一起来看看吧。生化危机4重置版正义女神像获取位置中的第九章里面是可以获得很多宝藏的，正义女神像就是其中一种，而想要获得这个正义女神像的话可以去第九章的城堡那里，具体位
八方旅人2历战之剑是游戏中的一个强力武器，玩家能在指定的位置刷取获得，装备后能提升不少属性，那么八方旅人2历战之剑怎么获得，一起来看看吧。八方旅人2历战之剑获取方法首先你要去找全诅咒装备，戴好一身落幕种族武器，除了锤子，锤子用武器大师的要不发不了技能，然后装备上返咒项链，头盔，铠甲，盾全用诅咒系列。
渔帆暗涌游戏中玩家需要驾驶自己的船只在各个海域捕鱼，玩家捕鱼赚的钱能升级不同的科技，那么渔帆暗涌船只科技先升级什么好，一起来看看吧。渔帆暗涌科技升级攻略四种科技点，引擎，鱼竿，网，笼。引擎方面，单格小引擎性价比最高，单格速度仅次于最终的六格大引擎，也能防止坏格导致整个引擎报废的问题。鱼竿方面，个人建
生化危机4重置版游戏已经有不少玩家通关了，很多玩家都开启了二周目打算解锁白金奖杯，白金奖杯需要达成所有成就，但是在游戏过程中会遗漏不少成就道具，一起来看看吧。生化危机4重置版易漏成就渔村抽屉有小钥匙，如果错过，媳妇救出来以后回不去渔村，因为桥断了。老婆摸黑城堡救老公，有四把钥匙，其中一把对应一个抽屉
生化危机4重制版佣兵模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家选择地图在有限的时间开始挑战，那么生化危机4重制版佣兵模式怎么获得手炮，一起来看看吧。生化危机4重制版佣兵模式手炮获取方法现在佣兵模式只要3个地图全S即可拿手炮。一开始先用里昂在村庄打到A级，开场先把魔鬼鱼丢掉，手枪打脚很容易触发体术，边打
生化危机4重制版白金奖杯是游戏中的最高成就，这个成就需要玩家达成全部收集品和悬赏等条件，想要解锁非常困难，那么生化危机4重制版白金奖杯怎么解锁，一起来看看吧。生化危机4重制版白金奖杯达成方法半极限路线：1.辅助难度开荒(本轮全收集+全悬赏+条件杯)*解锁初始刀2.佣兵模式三张地图中各获得一次S评价。