开拓者正义之怒恶魔道途结局怎么触发 恶魔道途结局怎么做

2021-09-18 09:57:41 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中有多种结局，其中一个结局恶魔道途触发条件比艰难，那么恶魔道途结局需要怎么做？一起来看看吧。

开拓者正义之怒恶魔道途结局触发方法

这是唯一一个在第八阶神话能力之后才能解锁的道途。前提是你要选择御衡者或者灵使道途，之后会有一个魔鬼来找你，要求在城里做交易和担任顾问。

然后他给你提的建议你要按着他说的做，等你到神话8阶的时候，你选择御衡者或者灵使，不要转成其他的道途。

之后魔鬼会过来找你，说给你个提议，让你变成魔鬼。然后会有个任务让你去通过魔鬼的试炼，通过之后就可以当场变成魔鬼了。

1.恶魔道途结局有点喜感，主角化身恶魔跳进漩涡把世界之伤干碎了。。。字面意义上。

2.只要队友好感度高，队友队伍完成，允许女王和圣教军安全离开，席拉和索希尔还是会留下来帮你的。而且后日谈里，席拉和恶魔道途的主角关系还很不错

3.这个档当了魅魔女王的仆从，死后被魅魔女王捞走了，变成了真正的恶魔，准备开始和其他恶魔领主的战争。

4.恶堕魅魔小姐姐赛高，声音带点疯狂而且很好听，感觉和善良版不是一个CV?

5.柯米丽雅在行刺指挥官失败后失踪了，描述暗示到了别的地方当刺客。

6.雯朵格跑到河流诸国当了小领主，然而没几年被推翻了。。。。统治能力真的堪忧。

7.眷泽城及周边土地成为了主角的领土(当然，也就是恶魔的据点了)。

8.返回王国的圣教军们企图策划第六次圣战，而且还开始篡改历史了(输不起输不起)，女王已经精疲力尽，不想再统治了。

9.矮人刺客继续自己的业务，在某次任务中失手上了断头台。

10.侏儒地狱骑士在反思中去世了。

11.个人感觉是个不错的结局，恶魔和凡人的友谊仍存，世界之殇也无了，可能只有女王和圣教军受伤了吧