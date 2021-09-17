开拓者正义之怒恶魔道途结局怎么触发 恶魔道途结局怎么做

开拓者正义之怒游戏中有多种结局，其中一个结局恶魔道途触发条件比艰难，那么恶魔道途结局需要怎么做？一起来看看吧。
这是唯一一个在第八阶神话能力之后才能解锁的道途。前提是你要选择御衡者或者灵使道途，之后会有一个魔鬼来找你，要求在城里做交易和担任顾问。
然后他给你提的建议你要按着他说的做，等你到神话8阶的时候，你选择御衡者或者灵使，不要转成其他的道途。
之后魔鬼会过来找你，说给你个提议，让你变成魔鬼。然后会有个任务让你去通过魔鬼的试炼，通过之后就可以当场变成魔鬼了。
1.恶魔道途结局有点喜感，主角化身恶魔跳进漩涡把世界之伤干碎了。。。字面意义上。
2.只要队友好感度高，队友队伍完成，允许女王和圣教军安全离开，席拉和索希尔还是会留下来帮你的。而且后日谈里，席拉和恶魔道途的主角关系还很不错
3.这个档当了魅魔女王的仆从，死后被魅魔女王捞走了，变成了真正的恶魔，准备开始和其他恶魔领主的战争。
4.恶堕魅魔小姐姐赛高，声音带点疯狂而且很好听，感觉和善良版不是一个CV?
5.柯米丽雅在行刺指挥官失败后失踪了，描述暗示到了别的地方当刺客。
6.雯朵格跑到河流诸国当了小领主，然而没几年被推翻了。。。。统治能力真的堪忧。
7.眷泽城及周边土地成为了主角的领土(当然，也就是恶魔的据点了)。
8.返回王国的圣教军们企图策划第六次圣战，而且还开始篡改历史了(输不起输不起)，女王已经精疲力尽，不想再统治了。
9.矮人刺客继续自己的业务，在某次任务中失手上了断头台。
10.侏儒地狱骑士在反思中去世了。
11.个人感觉是个不错的结局，恶魔和凡人的友谊仍存，世界之殇也无了，可能只有女王和圣教军受伤了吧
死亡循环在市中心的地下游戏个宝箱可以获得，不过这个箱子位置比较难找而且开箱子需要密码，那么死亡循环死亡循环市中心宝箱怎么获得？一起来看看吧。死亡循环市中心宝箱位置分享一开始需要6个点位顺序是三角上(游乐园门口)，三角左(复活点右边的小巷里)，三角右(图书馆大门柱子)，圆圈(多尔西大街)，单个X(悬崖
吸血鬼避世血族血猎是一款第三人称大逃杀游戏，游戏其实可以用手柄来玩的，那么吸血鬼避世血族血猎怎么设置手柄，一起来看看吧。吸血鬼避世血族血猎北通阿修罗手柄设置方法邀请队友方法1.进入游戏的时候按f2把单人模式切换成小队，就能拉人了。不论是房主还是被邀请的好友都需要切换。2.作为房主不需要英文，需要被组
开拓者正义之怒游戏中有各种伙伴可以加入队伍，其中有佣兵也可以招募，那么开拓者正义之怒佣兵在什么地方招募，一起来看看吧。开拓者正义之怒佣兵怎么招募1.主角在序章不要升级。2.酒馆醒来后出城把同伴拖出队伍。3.回城后在设置里打开“只有在队伍里才能得到经验”。4.雇佣完再关闭，这样5个佣兵只需2500。如
开拓者正义之怒游戏中有不少前作拥王者的彩蛋，玩过前作的玩家应该能一眼就看出来，那么开拓者正义之怒前作的彩蛋有哪些？一起来看看吧。开拓者正义之怒拥王者彩蛋位置分享1.在铁卫雄心中你和酒馆老板交流，他会高速你一个叫做皮塔克斯酒窖的地方，并提到伊洛维提半道崩殂被一代主角解决了。2.你救出说书人后和他在酒馆
云顶之弈黑夜神盾战士是目前11.18版本的一套S级的阵容，这套阵容用来上分很容易，那么云顶之弈黑夜神盾战士怎么出装，一起来看看吧。云顶之弈11.18黑夜神盾战士阵容运营：7人口时，D多余的钱追三星过渡：弗拉基米尔卡莉丝塔瑟庄妮李青亚索成型：艾瑞莉娅诺提勒斯瑟庄妮亚索李青黛安娜芮尔贾克斯核心：卢安娜的
破晓传说游戏中不光有主线任务还有各种有意思的支线任务可以完成，其中猫头鹰旅舍支线比较难找，下面就为大家分享破晓传说支线猫头鹰旅舍的攻略。破晓传说支线猫头鹰旅舍攻略分享接任务位置：米海葛绍尔-尼兹接任务npc：希姿乌露注意：这个任务跟你的猫头鹰收集数量无关，是独立任务。任务目标1：收集失踪猫头鹰的情报
永劫无间9月16日进行了一次大更新，游戏中增加了不少新的内容，那么永劫无间9月16日增加了什么？一起来看看吧。永劫无间9月16日新增内容介绍全新英雄：崔三娘全新英雄【崔三娘】上线玩家可通过12000古币或600金块解锁新增【崔三娘】试玩券，使用后玩家可获得3次全新英雄【崔三娘】的试用机会更多有关于【
加油站模拟器是一款公路模拟经营游戏，游戏中是有中文的，不少玩家进入界面却显示的是英文，那么加油站模拟器怎么设置中文？一起来看看吧。加油站模拟器中文设置方法解决方法解决方法1选择主菜单中的第4个条目，然后选择第1个条目并在第1行中切换语言。解决方法2您可以删除%LOCALAPPDATA%/GSS2/S
超激斗梦境中特派任务更着等级走系统会自动接的一个任务，这个任务完成能获得不少奖励，那么超激斗梦境特派任务怎么做，一起来看看吧。超激斗梦境特派任务玩法分享特派任务是一些给装备的任务，一半是通关副本一半是随等级通关歼灭副本，歼灭副本和联合副本都不需要疲劳，歼灭需要你角色里面的材料，在你背包右下角这个是不
云顶之弈11.18版本改动了不少阵容，其中铁骑盾武器阵容就被削弱了，但是在目前版本还是由一战之力的，下面就为大家啊分享11.18云顶之弈铁骑盾武器阵容玩法。云顶之弈铁骑盾武器阵容搭配棋子构成：从上到下，从左到右依次为：加里奥、盖伦、芮尔、泰坦、武器、刀妹、佛耶戈、阿克尚(9人口)、锤石。阵容关键羁绊