开拓者正义之怒取乐的黑暗怎么打

开拓者正义之怒游戏中取乐的黑暗是第三章的一个boss，打起来很费劲，那么开拓者正义之怒取乐的黑暗怎么打？一起来看看吧。开拓者正义之怒取乐的黑暗打法分享五环神术生命光柱，丢满，然后给T上buff上加速，带着来回跑就行了，全部都是真实伤害!什么剑圣接触攻击，什么粉碎防御，统统不需要，只需要牧师自带的神术

2021-09-15 | 0