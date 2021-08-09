开拓者正义之怒预购多少钱 预购有什么内容

2021-08-09 17:28:53 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒是开拓者拥王者的正统续作，游戏一经预售就引起了大批玩家的注意，那么开拓者正义之怒预购多少钱？预购有哪些内容，下面就带大家了解一下，一起来看看吧。

开拓者正义之怒预售价格以及内容

近期这款多人的奇幻角色扮演游戏已经正式开启预售了，游戏的预售分为三个版本，具体售价如下。

普通版本

普通版本售价为188元，只有游戏本体。

指挥官版

游戏的指挥官版售价为263元，带有游戏本体与一个指挥官包。

神话版

神话版售价为371.88元，带有游戏本体+指挥官包+前三个dlc。

以上就是关于开拓者正义之怒预购价格和内容的全部消息，各位玩家可以考虑购买自己喜欢的版本。最后祝各位玩家游戏玩的开心。