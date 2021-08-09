开拓者正义之怒什么时候发售 开拓者正义之怒发售时间

2021-08-09 17:21:07 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒是由CRPG团队开发的一款角色扮演RPG新作品，也是201年9月发布的开拓者拥王者的正统续作，犹豫开拓者拥王者深受玩家的一致好评，于是CRPG团队打算继续开发开拓者这个ip。官方在近期宣布了开拓者正义之怒的发售时间，下面蕨为大家介绍一下。

开拓者正义之怒发售时间

《开拓者：拥王者》团队CRPG新作《开拓者：正义之怒》宣布将于 9月2日 登陆Steam，支持中文。

在该作中玩家将率领一支十字军队伍对抗恶魔军团。众多熟悉的职业将回归，玩家还可以选择强大的神话种族，比如巫妖和天使，他们拥有让人难以置信的能力。

《开拓者：正义之怒》吸取了《开拓者：拥王者》的优点，将扩展并完善核心元素。引入全新系统，比如神话进阶系统，玩家可以遵循神话之路获得神话能力来改变整个地域的命运。该作还将加入更多新职业、角色自定义选项以及新的设定。新作视觉效果也将升级，将提供与《开拓者：拥王者》不同的视觉感受。

以上就是关于开拓者正义之怒发售时间的全部内容，该游戏已经可以在steam上预购了，感兴趣的玩家不要错过。