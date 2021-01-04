GOG喜加一！《地铁：最后的曙光》在哪免费领取
近日，玩家可以在CDPR的老游戏合集平台GOG中免费领取一款游戏《地铁：最后的曙光》，领取时间截止2021年1月1日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《地铁：最后的曙光》讲述一场为争夺足以毁灭人类的世界末日装置的内战。人类依旧苟活在地下等死。不同派系之间的战争还在继续，晚上依旧有各种变异生物潜伏在暗处。
玩家只需要进入上方链接，然后登陆自己的GOG账号，就可以免费领取到这款游戏了，GOG作为老游戏合集的平台，这种经典游戏都能在上面玩到。
免费领取截止2021年1月1日
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