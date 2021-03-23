GOG喜加一！《死光：导演剪辑版》在哪免费领取

2021-03-23 10:48:56 来源：91单机游戏 编辑：admin

近日，老游戏合集平台GOG可以免费领取一款游戏《死光：导演剪辑版》，领取时间截止2021年3月23日，需要之前免费领取过《地铁：最后的曙光》。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。







该游戏故事以1980年丧尸病毒爆发为背景，是一款丧尸题材的横向动作游戏。游戏电影化的略带恐怖色彩的平台解谜过关，使用Unreal 3.5引擎技术，Microsoft提供技术支持和优化，西班牙工作室Tequila Works开发。

领取地址：点此跳转

玩家只需要进入上方链接，然后登陆自己的GOG账号，然后选择之前免费领取的《地铁：最后的曙光》，再把《死光：导演剪辑版》加入订单，然后再把METRO给去掉，就可以免费领取《死光》了

免费领取截止2021年3月23日

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