蛇上而生前期怎么获得食物 哪些食物加成多

2023-05-30 09:34:14 来源：互联网 编辑：佚名

蛇上而生食物是游戏中非常重要的物品，玩家在探索地图的时候会消耗一定的饥渴值，这个格式后就需要大家通过食物来进行恢复，那么蛇上而生哪些食物好用，一起来看看吧。

蛇上而生初期食物推荐

所有食材没有放入顺序的要求，给出的是最少的方案(比如一块鱼肉就能做烤鱼，两块也是烤鱼，只不过效果加倍貌似)

个人建议前期可以多钓鱼，因为三块鱼肉做的烤鱼串是回复的饥饿非常多，同时也是前期回血的神器，能加35。其次我们还有一个钓鱼的成就需要解锁，技能等级越高越容易出(猜的，没有验证过)

回口渴就直接喝水，比啥都管用，同时理智到0会看不清字，快捷键大家自己都熟悉了应该影响不大，但要是还嫌麻烦的话就做薄荷茶吧，毕竟薄荷一大堆，随便采。

后期回血肯定是用奇迹粉，但是有很多地块解锁需要沙漠鼠尾草，所以不是特别怕死建议刚解锁沙漠不要急着做奇迹粉，因为真的很缺，直接在自家农田种起来吧。

总结(全期饥饿用烤鱼串，前期回血用烤鱼串，后期回血用奇迹粉，口渴直接喝水)