战锤全面战争3什么时候上市 什么时候出

2021-08-06 10:15:24 来源：互联网 编辑：佚名

战锤全面战争3是由The Creative Assembly开发的一款策略游戏，是全战战锤系列的第三部作品，官方说是该系列的终章，战锤全面战争3一直是各位玩家高度关注的游戏，关于战锤全面战争3什么时候出，这里带大家了解一下。

战锤全面战争3发售时间

根据目前的信息，只能知道《全面战争：战锤3》的发售时间是在2021年内，而且大概率是在年末。目前官方还没有放出更多的相关信息，，可以前往steam平台搜索“Total War: WARHAMMER III”，进入游戏页面查看具体信息。

游戏将于2021年内发售，现已登陆Steam游戏发售平台和Epic商城，并且支持中文。

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