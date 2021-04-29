steam每日特惠： 战锤：末世鼠疫2什么时候打折 战锤：末世鼠疫25.5特惠多少钱

2021-04-30 10:20:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《 战锤：末世鼠疫2》是广受好评的《鼠疫》的续作，并且这座采用的是第一人称合作杀戮游戏，游戏体现了独特的中世纪怪物横行的时代，游戏的打击感非常的不错，不同的武器劈砍敌人的手感都是不同的，玩家可以体验到爽快的击杀快乐，获得很多的奖励和乐趣，各种各样的boss等待玩家攻略！游戏现在新史低只需要22就能入手。

第一人称的游戏模式让玩家代入感非常的强烈，游戏的可玩性非常的高，刀刀到肉的快乐感多种武器职业玩家能随意的选择。

游戏名称：Warhammer: Vermintide 2

游戏原价：90元

游戏售价：22元

活动时间：5月5号结束

《战锤：末世鼠疫2》优惠现售22元，原价90。51129篇测评中80%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月5日。

网友评价：

挺好的联机游戏，为啥没见人推，联机建议挂加速器。顺便一提这游戏一点都不割草，其实是个硬核动作游戏。

小编点评：

游戏更新后出现了一些BUG导致不能登录游戏，不过现在应该解决了，游戏是比较硬核的中世纪杀怪游戏

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