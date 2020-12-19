2020-12-19 11:47:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

为了迎接即将到来的新年，育碧官方开启了假期五天每天赠送一款神秘礼物，今天赠送的礼物为《超猎都市》奖励组合包，每天会更新一款游戏小礼物，下面就来看看这款游戏组合包的领取地址吧。



育碧喜加一！《超猎都市》奖励组合包免费领取地址

奖励介绍：

《超猎都市》是育碧蒙特利尔工作室研发的主打未来城市巷战的百人吃鸡游戏，玩家们在游戏中将利用各种科幻的武器以及不同的黑客技能来消灭对手，成为战场最后的胜利者。

Uplay领取地址：点击进入

领取方法：

玩家前往领取页面，登陆自己的育碧账号点击领取即可添加到自己的游戏库中。

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