GOG喜加一！《监狱建筑师》免费领取地址

近日，玩家可以在CDPR的老游戏合集平台GOG中免费领取一款游戏《监狱建筑师》，领取时间截止12月20日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
建造并管理一座最高防备的监狱。当清晨的阳光洒落在这片美丽的郊野之地，时钟开始发出滴答滴答的声音，你得抓紧时间建造羁押室，因为成批的最高防备囚犯正由黄色大巴运送到你即将建成的监狱。
玩家只需要进入上方链接，然后登陆自己的GOG账号，就可以免费领取到这款游戏了，GOG作为老游戏合集的平台，这种经典游戏都能在上面玩到。
免费领取截止2020年12月20日
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