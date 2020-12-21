育碧喜加五！假期五款每日礼物大全

根据育碧官方微博的消息，将在12月14日至12月18日期间，玩家每天可以免费领取一个小礼物。虽然育碧只会公布当天的内容，但是游戏清单已经泄露出来了，下面就是具体赠送游戏的名单。
原文：
12月14日~12月18日期间，为欢庆2020年的结束，育碧会为您送上每日礼物。[给你小心心]
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育碧假期礼物大全第一天《刺客信条：英灵殿》奖励组合包点击领取 第二天《星链：决战阿特拉斯》点击领取第三天《看门狗: 军团》游戏内奖励点击领取第四天《特技摩托：崛起》点击领取第五天《超猎都市》游戏内奖励点击领取
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indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏《拾荒花园》>>ind
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