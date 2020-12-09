GOG喜加一！《巫师：增强版》免费领取地址

GOG又送游戏了，这次赠送的是经典开放世界RPG游戏《巫师：增强版》，玩家只需要下载最新版本的GOG客户端即可免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《巫师加强版》相比原作在画面上有了一定的提升，在游戏操作性上面进行了修正，加快了读取速度，并补充了一些人物对话和角色姿态。

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玩家进入官网，下载最新版本的GOG Galaxy客户端，然后进入到客户端中，最近一栏的横幅上点击即可免费领取《巫师：增强版》。

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