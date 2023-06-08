暗黑破坏神4德鲁伊装备怎么搭配 德鲁伊点什么技能好

暗黑破坏神4德鲁伊是游戏中的之一职业，这个职业比较万金油能变成动物输出或辅助，大家能为这个职业搭配装备提升属性，下面就为大家分享暗黑破坏神4德鲁伊装备搭配攻略。
装备
出来先闪电风暴，带易伤和伤害减免，实用。
核心还是粉碎，拍地板还是很强。
然后是蔓藤，这次蔓藤站起来了，团控和输出都很强，辅助学的是变狼回血和回灵力，实用。
然后是熊的冲锋，位移+回灵，输出也高，实用。
前期没有传说用这些也可以打伤害，就是慢，不能秒怪。
之后就要刷传说补输出了，我仍然用的是粉碎，粉碎自带压制，但是要理解压制这个技能，这个技能是吃坚固的，坚固值越高，压制伤害就越高。所以前期没有传说的话可以把闪电换成熊拍加坚固，可以打出坚固，不过出手速度慢，也可以用小狼的被动加坚固，也慢。但是总比没有强，有了粉碎特效以后，小怪可以秒了，精英还不行，还需要提升伤害。
这里我用了几个特效：
1、变形加坚固特效，稳定回血+坚固，好用，有了坚固生命得到保障，输出提高，联动起来了。
2、召唤物增加伤害，召唤物数量增加，这样狼和乌鸦带着就能增加输出。
3身上有屏障增加输出，那就要换技能了，换成大地壁垒增加屏障，还要一个配套传奇，就是壁垒增加时间的，否则就3秒，加了时间9秒屏障，打世界BOSS也安全了，这样就齐了，
4个技能
1.大地壁垒，打精英时候开启，自带屏障加攻击。
2.熊冲锋，回蓝或者刷图位移，神技。
3.狼，乌鸦，带着就行，除了屠夫和世界BOSS，这两技能刷图都不需要点，省心省力不费手，这样粉碎普通输出普通3000，12一次的压制6000。
这套生存输出都有，我准备继续开发这套，意力必须多，增加伤害，血要多，血多坚固就多，伤害就多，前期输出完全够用了。
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