暗黑破坏神4世界boss多久刷新一次 世界boss都在哪

2023-06-07 09:04:42 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游戏中有世界boss的设定，玩家成功挑战世界boss能够获得不少奖励，一共有四个boss每一个位置都不同，下面就为大家分享暗黑破坏神4世界boss的刷新时间。

暗黑破坏神4世界boss刷新时间

世界地图上目前有4个位置会刷新世界BOSS，刷新时会在地图上提前30分钟倒计时预警。每周第一次击杀世界BOSS会有额外奖励。

要先把刷世界boss的区域探图下。

世界boss会出现低语古树任务，世界boss要刷了地图上会有个低语古树任务杀死世界首领，有低语古树任务了才显示时间。

世界BOSS并没有重要到非杀不可。游戏内基本上做到了同工同酬，花费差不多的时间做世界任务、刷大秘境的收益和专门蹲守世界BOSS的收益其实是差不多的，遇到了就去打，遇不到也不需要难过。