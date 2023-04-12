生化危机4重置版正义女神像在第几章 正义女神像怎么拿

生化危机4重置版正义女神像是游戏中的宝藏之一，这个宝藏玩家能在城堡中获得，之后可以出售给商人，那么生化危机4重置版正义女神像在哪获得，一起来看看吧。
中的第九章里面是可以获得很多宝藏的，正义女神像就是其中一种，而想要获得这个正义女神像的话可以去第九章的城堡那里，具体位置就在觐见厅里面。
第九章的正义女神像获得需要去城堡那里，获得需要从大厅处商人后门乘坐缆车回到觐见厅，使用本章获得的立方雕即可解锁获得。
渔帆暗涌游戏中玩家需要驾驶自己的船只在各个海域捕鱼，玩家捕鱼赚的钱能升级不同的科技，那么渔帆暗涌船只科技先升级什么好，一起来看看吧。渔帆暗涌科技升级攻略四种科技点，引擎，鱼竿，网，笼。引擎方面，单格小引擎性价比最高，单格速度仅次于最终的六格大引擎，也能防止坏格导致整个引擎报废的问题。鱼竿方面，个人建
生化危机4重置版游戏已经有不少玩家通关了，很多玩家都开启了二周目打算解锁白金奖杯，白金奖杯需要达成所有成就，但是在游戏过程中会遗漏不少成就道具，一起来看看吧。生化危机4重置版易漏成就渔村抽屉有小钥匙，如果错过，媳妇救出来以后回不去渔村，因为桥断了。老婆摸黑城堡救老公，有四把钥匙，其中一把对应一个抽屉
生化危机4重制版佣兵模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家选择地图在有限的时间开始挑战，那么生化危机4重制版佣兵模式怎么获得手炮，一起来看看吧。生化危机4重制版佣兵模式手炮获取方法现在佣兵模式只要3个地图全S即可拿手炮。一开始先用里昂在村庄打到A级，开场先把魔鬼鱼丢掉，手枪打脚很容易触发体术，边打
生化危机4重制版白金奖杯是游戏中的最高成就，这个成就需要玩家达成全部收集品和悬赏等条件，想要解锁非常困难，那么生化危机4重制版白金奖杯怎么解锁，一起来看看吧。生化危机4重制版白金奖杯达成方法半极限路线：1.辅助难度开荒(本轮全收集+全悬赏+条件杯)*解锁初始刀2.佣兵模式三张地图中各获得一次S评价。
如龙维新极赛鸡是游戏中的玩法之一，玩家能通过这个小游戏来赚钱，进入赛场后需要选择一个鸡来进行赛跑，那么如龙维新极赛鸡怎么玩，一起来看看吧。如龙维新极赛鸡玩法赛鸡时间：第三章游玩地点：都城外，梅小路町，赛鸡场赛鸡：风险一般，回报一般，报酬一般，需要S/L，1小时30万左右。关于赛程，最好只玩长距离，长
生化危机4重制版独角仙是游戏中的一种强化道具，这个道具非常稀少玩家能在不同的章节中获得，那么生化危机4重制版独角仙都在哪，一起来看看吧。生化危机4重制版独角仙位置将独角仙当做道具使用的话可以用来提升生命最大值，提升幅度非常高，但通常情况下只使用黄色草药提升的数值基本已经够用了，在血量方面没有需求的小
生化危机4重制版w870和碎颅者都是游戏中的霰弹枪，这两把枪的威力都很大，能够轻松将敌人击飞打出硬直，那么生化危机4重制版碎颅者w870和碎颅者哪个好用，一起来看看吧。生化危机4重制版碎颅者选择碎颅者DLC，这把霰弹枪DLC一开始就能拿，属于自带。它的基础伤害和W870基本相同，但是射程更差，散射比
生化危机4重制版凶猛的疯狗是游戏中的一个悬赏任务，这个任务需要玩家击杀变异野狗，完成后即可获得奖励，那么生化危机4重制版凶猛的疯狗任务怎么做。一起来看看吧。生化危机4重制版凶猛的疯狗任务攻略1.救出阿什莉后逃离教堂，第5章，穿过墓地、集会厅回到村庄广场。2.集会厅外的商人旁，墙上接到悬赏任务“凶猛的
生化危机4重制版村长是游戏中的boss注之一，这个boss难度比较大，并且收到一定伤害会触发二阶段，那么生化危机4重制版村长怎么过，一起来看看吧。生化危机4重制版村长打法攻略1.村长这个BOSS有两个阶段，一阶段建议直接上楼进行战斗，使用小刀招架攻击。村长背后的眼镜是其弱点，打倒地后先进行一轮输出在
生化危机4重制版装饰是游戏中的增益道具，一共有四种装饰，不同的装饰获取方法也不同，那么生化危机4重制版装饰怎么获得，一起来看看吧。生化危机4重制版装饰获取方法狼尾：简单难度S+评价通关即可获得。效果是大幅度提升体术伤害。鹿角：标准难度S+评价通关即可获得。效果是大幅度提高刀的伤害。鸡头：硬核难度S+