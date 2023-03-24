生化危机4重置版小刀怎么反弹 小刀怎么提高耐久

2023-03-24 09:19:10 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重置版游戏终于发售了，重制版和之前的系统有些不同，玩家能控制里昂使用小刀弹反，那么生化危机4重置版小刀怎么用，一起来看看吧。

生化危机4重置版小刀使用方法

近战攻击

刀击

按键：R2、RT

单独按【R2键】可以使用刀击，横向挥动小刀，攻击范围比较广，是容易命中的基本攻击。

突刺

按键：L1+R2、LB+RT

在按住【L1键】时点按【R2键】可以使用小刀进行突刺。突刺可以准确攻击瞄准位置，可以通过突刺头部让敌人进入硬直，然后衔接近距离攻击(体术动作)。

招架(弹反)

按键：当敌人攻击时按L1/LB

招架是重制版新增的动作，可以使用小刀招架敌人的攻击。由于没有防御类动作，所以通过招架来防守敌方攻击是本作中最基本的防御手法。如果在完美时机招架即可触发弹反(招架衔接体术动作)，是用小刀战斗时非常重要的动作。

注：弹反成功的一瞬间会有如下图一样的金色火光。

紧急挣脱

按键：当被敌人从正面抓住时按R2/RT

当被敌人从前方(正面)抓住时，按【R2键】可以使用小刀紧急挣脱，虽然会消耗小刀的耐久值，但比起连按【×键】能更快挣脱。

潜行攻击(背刺)

按键：在没有被敌人发现的状态下接近敌人按R2/RT

当没有被敌人发现时，从背后悄悄接近敌人即可按【R2键】使用背刺。十分实用的潜行打法，能够稳定有效减少敌人数量。

处决

按键：对倒地的敌人按R2/RT

使用小刀对倒地的敌人使出致命一击，但并不是对所有敌人都能使出。

小刀耐久度

重要程度越高的动作所消耗耐久值越高。例如初始小刀在使用弹反、连锁攻击时会直接减少一般的耐久值。

注：在游戏中，格斗匕首不是一次性物品，耐久度掉光了可以找商人修理，但是菜刀却是一次性物品，用光了耐久就不能再回来了。