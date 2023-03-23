如龙维新极五个之中的两个谎言任务怎么做 犯人是哪个

2023-03-24 09:15:34 来源：互联网 编辑：佚名

如龙维新极五个之中的两个谎言是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家找到线索揪出犯人，完成后能获得不错的奖励，那么如龙维新极五个之中的两个谎言任务怎么完成，一起来看看吧。

如龙维新极五个之中的两个谎言任务攻略

1)首先是西和中的可能性：西山和中川是绑定的，因为中川说明了西山没说谎。

2)所以如果中川说谎了，西山肯定说谎。如果西山说谎了，中川也肯定是说谎了。

3)但是如果西和中说谎了，那么东的“北说谎了”就是错误的，会让犯人变成3个人，可犯人只有2人，所以西和中不可能是犯人。

4)那么是北是犯人的可能性：北的话比较模糊，总之我个人推断，如果他说谎，那么反过来的意思是，中和南不是犯人，那么犯人的可能性只有东和西了。

5)但是西也不可能，理由同上，西和中是绑定的，那只剩下东了。但是如果东和北是犯人，那么他们的话是矛盾的。因为东说北是犯人，在说谎。

6)那么东说的是“北是犯人”那么反过来，北就不是犯人，所以不可能是东和北。

7)那么就是东说谎的情况下(真实情况)：东说的是“北是犯人”所以在东是犯人的情况下，北说的就是实话。

8)那么北说的是“中和南之中只有1人会是犯人”，那么能和东同伙作案的，只有西和南了。

9)但是西是不可能的，理由还是西和中绑定的。那么剩下的就是南了。

10)而且东和南是犯人的话，也符合中的描述“南是犯人”，也符合西山的：“东和南中间至少有1个是犯人”。