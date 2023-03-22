生化危机4重制版有几种难度 新手选什么难度好

生化危机4重制版就要发售了，很多玩家都已经提前购买了游戏，游戏中有多中难度，高难度下的敌人伤害和血量都有大幅提升，那么生化危机4重制版难度有哪些，一起来看看吧。
游戏难度：
生化危机4重制版在初始状态下给玩家提供了以下三种可选难度。
ASSISTED(不擅长游玩动作游戏的玩家推荐使用的模式)
开启辅助瞄准(可在设置里的控制界面中自行开关)
制作的弹药量增加
进入危险状态后体力会自动回复到特定值
部分道具的售价降低
Game Over 时可选择切换至 ASSISTED 难度(一旦切换就无法再变更难度)
HARDCORE(困难难度，适合对自己操作有信心的原作粉丝)
敌人和机关的配置增强
部分道具的售价提升
STANDARD难度可以说恰到好处。
只要别无谓地进行射击，通常不会出现子弹不够用的情况，而且玩家还能利用火药随时随地制作自己所需的弹药。
但另一方面，素材类的道具又会挤占手提箱的空间，如果素材持有的太多，就只能忍痛卖掉或丢弃部分道具，这也是玩家不得不去烦恼的一点。
而这种烦恼又恰恰是游戏的一大乐趣所在。
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