生化危机4重制版有几种难度 新手选什么难度好

2023-03-23 09:07:02 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版就要发售了，很多玩家都已经提前购买了游戏，游戏中有多中难度，高难度下的敌人伤害和血量都有大幅提升，那么生化危机4重制版难度有哪些，一起来看看吧。

生化危机4重制版难度介绍

游戏难度：

生化危机4重制版在初始状态下给玩家提供了以下三种可选难度。

ASSISTED(不擅长游玩动作游戏的玩家推荐使用的模式)

开启辅助瞄准(可在设置里的控制界面中自行开关)

制作的弹药量增加

进入危险状态后体力会自动回复到特定值

部分道具的售价降低

STANDARD(普通难度，适合没玩过原作的新玩家)

Game Over 时可选择切换至 ASSISTED 难度(一旦切换就无法再变更难度)

HARDCORE(困难难度，适合对自己操作有信心的原作粉丝)

敌人和机关的配置增强

部分道具的售价提升

STANDARD难度可以说恰到好处。

只要别无谓地进行射击，通常不会出现子弹不够用的情况，而且玩家还能利用火药随时随地制作自己所需的弹药。

但另一方面，素材类的道具又会挤占手提箱的空间，如果素材持有的太多，就只能忍痛卖掉或丢弃部分道具，这也是玩家不得不去烦恼的一点。

而这种烦恼又恰恰是游戏的一大乐趣所在。