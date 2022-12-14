荣誉骑士2军队好感度怎么提高 军队好感度低了会怎么样

2022-12-14 09:11:54 来源：互联网 编辑：佚名

荣誉骑士2游戏中玩家能够组建军队来进行战斗，军队是有好感度的设定，好感度低了会带来负面影响，那么荣誉骑士2军队好感度怎么提升，一起来看看吧。

荣誉骑士2军队好感提升方法

游戏里想要提升军队好感度前期可以去招募一个外交官，外交官游说就可以提升满意度，之后就可以多建军事建筑，多打胜仗，其他没什么方法。

另外最简单的方法就是把战斗技能放传统，很快就上来了。

如果一直打胜仗军队好感度还低的话，我猜你粮草一直是红色，平时把军队都当成驻军，驻军别放在领主管理的城市，减少粮食消耗，等占的诚实多了农田造的多就没困扰了。