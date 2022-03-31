最终幻想起源职业怎么解锁 高阶职业有哪些

最终幻想起源游戏中有多种职业可以选择，不同的职业解锁方式也不同，下面就为大家分享最终幻想起源全职业解锁方法。
最终幻想起源一共有28个职业可供选择，其中部分职业需要达到一定的条件才能够解锁，
职业是本作最具特色的系统之一，在游戏中一共有28个职业可供选择，玩家可以根据自己的喜好和战斗风格随时调整职业。另外，游戏的主角杰克能够同时兼任两个职业(一键切换)。
基础职业
一些职业是默认拥有的，没有任何前置条件。另一些职业也会在冒险途中解锁。
上位职业
将基础职业的技能树习至末端就可以解锁对应的上位职业。另外，将上位职业的技能树习至末端还可以解锁后续的最高阶职业。
最高阶职业
将上位职业的技能树习至末端就可以解锁最高阶职业。
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