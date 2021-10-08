孤岛惊魂6奥罗要塞谜题怎么解 奥罗要塞按钮顺序是什么

2021-10-09 09:05:23 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中有很多场景都有需要解谜的元素，其中地图中有个奥罗要塞里的谜题需要玩家顺序按下桌子上的三个按钮牛，下面就为大家分享孤岛惊魂6奥罗要塞谜题的顺序。

孤岛惊魂6奥罗要塞谜题攻略

1.庄园门进去后右拐房间砸碎剩余玻璃，出现按钮，摁下后对面房间门开

2.对面房间门开后先用枪扫射电视，打爆能打爆的，随后桌上三个按钮顺序应该是第二个第一个第三个

3.进入二楼后一直走，拿到地牢钥匙(地牢可直接通过藤蔓攀爬至顶部进入)

4.在充满假人房间的墙壁上找到按钮，按下后井口打开

5.神像在中层，底层有个箱子，解密结束