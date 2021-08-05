战国无双5有哪些秘武 秘武要怎么获得

无双系列的游戏基本都有秘武，战国无双5也不例外，秘武获取的条件比较繁琐，需要玩家不听的刷刷刷，所以导致游戏非常耐玩，但是其极高的属性和稀有的品质又在吸引着玩家们去收集，收集这些武器还能解锁成就奖杯，接下来就为玩家们介绍一下关于战国无双5中秘武有哪些，需要怎么获得。
大太刀-荒刃天羽羽斩
人物剧本：上杉谦信-上杉联盟和织田信长-本能寺之变。
太刀+火枪-天坠甕星
人物剧本：织田信长-天下革新(梦幻篇)和明智光秀-山崎之战(明智军)。
获得技巧：这里需要注意，秘武条件有变化，天下革新需要15分钟以内。
此图开局可以随意杀，之后任务2结束以后控制一个角色刷，另一个角色派遣到地图最上中间红X处。
等松永久秀出现之后接触触发对白，要不然主线不会推进，这样最节省时间，角色必须带信长。
刀-灭災刀草薙
人物剧本：小早川隆景-上月城之战(毛利军)和浅井长政-小谷城决战(梦幻篇)。
获得技巧：上月城推荐毛利元就和小早川隆景，因为这两个角色都是刷这张图，可以少刷一把。
这里注意不要选错图了，上月城是主线的后面还有毛利军。
双刀-双神刀伊邪那
人物剧本：山中鹿介-上月城决战(梦幻篇)和德川家康-信康事件(信长篇)。
获得技巧：注意是信康事件不是梦幻篇的信康之乱，小鹿是梦幻篇的上月城，大家别选错了。
另外信康事件时间S需要10分内，刷的时候最好背好任务流程。
枪-天魔反戈
人物剧本：柴田胜家-手取川之战(信长篇)和斋藤利三-明智城之战(光秀篇)。
大身枪-净枪不动明王
人物剧本：武田信玄-三方原之战(武田军)和前田利家-稻生之战(信长篇)。
薙刀-灼光刃天照
人物剧本：濑名-进攻骏河(信长篇)和羽柴秀吉-山崎之战(羽柴军，光秀篇)。
获得技巧：山崎之战杀敌数S要2500。
大锤-破神大黑天锤
人物剧本：今川义元-桶狭间歼灭战(梦幻篇)和德川家康-三河之乱(信长篇)。
拳套-霹雳神甲
人物剧本：巳月-姉川之战(信长篇)和弥助-征战甲州(信长篇)。
弓-天之波士弓
人物剧本：毛利元就-上月城之战(毛利军)和浓姬-金崎决战(梦幻篇)。
鼓-天响開耶姬
人物剧本：半兵卫-有冈城之战(信长篇)和羽柴秀吉-墨俣城之战(信长篇)
获得技巧：有冈城注意10分内打完就好，人头全收。
墨俣城这里需要注意，S时间很紧张，开局一人跟住右路补给队角色，另一人设置跟住左路工作队长。
这样敌将人头就不会少了，竹中半兵卫用秀吉接触触发对白，然后再用秀吉击杀。
火炮-神火炮迦具土
人物剧本：中村一氏-木津川口之战(信长篇)和雑賀孫市-永禄御前对决(梦幻篇)。
获得技巧：火炮角色最好只用三角，这样比三角再方块刷的会快一些。
木津川口时间控制在10分内，御前对决的时间也很紧，也是10分内，主角色推荐武田信玄。
这样敌将人头数可以保证，注意任务进度，其中一个角色刷兵的时候任务2结束后把不使用角色丢在地图右下角速杀巳月和中村。
然后杀巳月中村时把副角色控制去地图最下方1/4处拦截松永久秀，这样时间就省下来了。
锁链-災刃祸津日神
人物剧本：百地三太夫-伊贺大动乱(梦幻篇)和松永久秀-信贵山城之战(松永军)。
获得技巧：注意信贵山之战杀敌S需要2500斩，因为只有单角色所以控制好连击，九秀是火炮角色杀兵还是连续神速方便，武器打上迅闪，跟着流程走就好了。
时间控制在12分内， 伊贺大动乱把时间控制在8分内，超时就是A，出主线任务了尽量先清任务，否则剧情不会推进。
敌将有一个杀一个，最后全搞定之后跑回松永久秀身边等他黄名了迅速击杀。
忍者刀-闪影志那都彦
人物剧本：服部半藏-穿越伊贺(信长篇)和本多忠胜或德川家康-三方原之战(信长篇)
获得技巧： 三方原注意收人头就可以，如果怕出意外就两个角色都上，穿越伊贺需要主清任务，时间很紧，S需要10分内。
护符-冥护符月读
人物剧本：阿市-观音寺之战(信长篇)和黑田官兵卫-備中高松城之战(信长篇)
获得技巧：观音寺先把第一个任务做了，要不然先刷兵会卡一段剧情对白，很墨迹。
杀完任务武将再杀兵就好了，时间很充足，12分以内即可，備中高松城在工作兵都到达地点之后就往回跑触发剧情。
水淹之后留个人在大本营就好了，因为后面会刷4个敌武将，不杀的话杀武将数不够S，时间10分钟以内。
以上就是关于战国无双5所有秘武种类和获取方法的全部内容，总结一句话：慢慢肝吧。
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