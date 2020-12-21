indiegala喜加一！《Cuban Missile Crisis》免费领取地址

2020-12-23 14:04:47 来源：91单机游戏 编辑：admin

indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏《Cuban Missile Crisis》

《Cuban Missile Crisis》是一款即时战略游戏，由于2005年的游戏，画面较为古老，Steam平台售价为21元。

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玩家进入到领取页面后，登陆自己的账号，然后点击ADD TO LIBRARY即可获得这款游戏，并且一经领取永久入库，之后都可以随意游玩。

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