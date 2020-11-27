方块喜加一！《明星志愿》免费领取地址

2020-11-27 17:53:30 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《明星志愿》是台湾大宇资讯公司的系列游戏，是以娱乐公司经纪人培育明星艺人的养成游戏。不仅精美画面给人印象颇深，而且游戏性绝不是肤浅的，各种突发事件和良好的养成游戏系统不知让多少玩游戏的女孩子乐不思蜀，当年不知迷倒多少年轻的少男少女。

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