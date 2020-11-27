steam每日特惠：风之旅人什么时候史低

2020-11-27 17:52:35 来源：91单机游戏 编辑：admin

最近有一款探索冒险类游戏《风之旅人》在Steam平台上进行疯狂周三特价促销，原价55元，现优惠价仅售33元，特价促销截止至11月21日。建立人与人之间的连接。

在古老而神秘的 Journey 世界，滑翔在废墟上空和沙丘之间，探索未知的奥秘。

游戏名称：风之旅人/Journey

游戏原价：55元

游戏售价：33元

活动时间：11月21号结束

目前《风之旅人》特惠售价为33元，原价55，为历史最低价。6892篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至11月21日。

网友评价：

bgm一流，感谢风之旅人给我的这一场难忘的旅途。也感谢陪伴我经历了这一场旅行的小伙伴，虽然这场旅行十分短暂，但仍让我泪目。

小编点评：

谢谢你！陌生人！

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