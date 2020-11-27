steam每日特惠：莫塔守山人什么时候史低

2020-11-27 17:51:47 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一款动作rogue游戏《莫塔守山人》在Steam平台开启了特价促销活动，原价80，现仅售40元，特价促销截止至11月26日。支持本地双人，下面就来看看这款游戏的折扣详情。

踏上这非凡的英雄家族的冒险旅程。随着大地逐渐被腐化，圣山莫塔的守护者们挺身对抗古老的邪恶。但……这并不是一个拯救世界的故事。这是一个勇敢的家族团结在一起，阻止周遭的世界被黑暗吞噬的故事。

游戏名称：莫塔守山人/Children of Morta

游戏原价：80元

游戏售价：40元

活动时间：11月26号结束

《莫塔守山人》优惠现售40元，原价80，历史最低价。6128篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月26日。

网友评价：

本地双人操作好评，第一款跟我老婆两个人一起合作玩通关的游戏。打怪升级，穿插的剧情故事。操作难度不大。就是解锁学习技能部分不是太丰富。

小编点评：

妹妹强无敌，唯一指定通关角色

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