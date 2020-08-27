steam每日特惠：幻想乡萃夜祭什么时候史低

2020-08-27 15:06:48 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一个像素动作冒险游戏《幻想乡萃夜祭》开启特价促销，原价43元，现实惠价仅售32元，特价促销截止至8月31日。美工十分强大，动作流畅爽快，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《幻想乡萃夜祭》是由独立游戏开发者煮茶老师个人开发的东方Project同人游戏。

游戏名称：幻想乡萃夜祭/Gensokyo Night Festival

游戏原价：43元

游戏售价：32元

活动时间：8月31号结束

《幻想乡萃夜祭》实惠现售32元，原价43，新历史最低价。2962篇测评中90%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月31日。

网友评价：

哎！我真的就说一句，其实后续进度开发怎么都好了，能不能先把键盘的问题的解决了，到底按哪个！自定义键盘能不能搞！键盘玩家没人权是吗？这游戏其他啥都不错，不要在这种问题上拿差评了啊拜托！

小编点评：

技能做的非常华丽并且非常复杂，从观赏性来看是十分完美的。

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