2019lpl夏季赛总决赛9月6日FPX vs RNG比赛视频直播重播回放视频

2019-09-06 17:26:59 来源：91单机游戏 编辑：十一

2019年lpl夏季赛的总决赛总算来啦!这场终极之战FPX对战RNG，在哪可以看比赛视频呢？下面小编给出大家视频直播及回放网址，赶快点进去看吧。

lpl夏季赛总决赛FPX vs RNG比赛直播

FPX vs RNG比赛视频：点击观看

官微描述：“2019 LPL夏季总决赛宣传片:终局一战,无限可能。经历了一个夏天，今天我们一起来揭晓答案，是凤鸣九洲，一飞冲天，还是御剑夺魁，沐浴金雨?下午16:00终局一战，2019英雄联盟职业联赛夏季总决赛FPX VS RNG。”

值得一提的是，FPX战队和RNG战队在半决赛胜出后均获得了S9总决赛的门票，今天的冠军也将成为LPL赛区一号种子。你更看好谁夺冠呢?不妨在评论区留下你的看法。

以上就是小编为大家带来的关于9月6日FPX vs RNG视频重播回放地址分享啦!