2019lol幸运召唤师8月活动时间 lol幸运召唤师8月活动地址介绍

2019lol幸运召唤师8月活动要什么时候开始呢？感兴趣的玩家下面个小编一起来看看lol幸运召唤师8月活动地址一览。
8月幸运召唤师活动地址：点击进入
幸运召唤师活动时间：预计2019-08-12~2019-08-31
活动规则
本活动仅限收到推送的召唤师参与，分享无效;
所有赠礼仅限本人在当前大区领取;
活动时间：2019-07-12~2019-07-31
活动FAQ
Q：我拿到的英雄皮肤奖励可以领到任意大区吗?没有对应的英雄怎么办?
A：奖励只能领取到当前绑定大区。
Q：奖励皮肤多久到账?
A：通常来说奖励会立即到账。当活动参与量较大时可能出现发放延迟，请稍作等待，一般等待时间不超过24小时。
Q：每个大区均可以参与还是一个QQ参与一次?
A：每个大区参与一次。
Q：领取皮肤时候，选择大区出错，能否进行更换大区?
A：皮肤一旦领取完毕，无法更换至其他大区，请谨慎选择。
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