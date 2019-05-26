全面战争三国控兵技巧方法是什么 控兵技巧心得解析

2019-05-26 13:07:19 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在全面战争三国游戏中战斗时需要我们对自己的部队进行控制，受到背面、则免的进攻会有巨大伤害，对操作还是有一定的需求的，很多小伙伴对于控兵还不太清楚，下面我们就为大家带来全面战争三国怎么控兵的介绍，一起来看看吧!

绝对不要当这款是三国志。

首先要说的是控兵：剑兵，矛兵，弓兵，骑兵，攻城武器。

为什么的骑兵很容易死?

骑兵的确克制剑兵，但是要建基在冲锋上。

别以为冲进去剑兵中，就能贴面砍赢，其实骑兵贴面砍和步兵对砍，是很亏的。

骑兵的正确用法是：冲锋>拉后>再冲锋。

为什么弓兵射敌人步兵不痛?

弓兵不是纯克步兵，因为有些步兵带盾，有些配厚装甲。

弓箭对付这类型敌人打不痛，所以要经常查看对方兵种的特性。

为什么剑兵打不过敌方的矛兵?

剑兵通常都能赢矛兵，不过士兵有疲劳值，不断奔跑和战斗，会减少疲劳值。

当士兵非常疲劳时，攻速会减慢，攻击力下降，所以控兵时别一伙儿冲进战场哟~

为什么我的士兵动不动就举白旗?

士兵举白旗，取决于三种，疲劳值，敌方人数，哪面遇敌。

当敌方人数压倒性占优，方士兵的士气会大降。

所以新手别将资源集中在高级兵上，导致整体士兵人数太少。

疲劳值对士兵也有一定的影响。

一个部队有三面：正面，侧面，背面。

正面对砍士兵扣最少，侧面会扣少量士气，背面扣士气扣最多。

所以骑兵从人家屁股撞上是最爽的。

为什么弓兵站在原地给剑兵打?

AI的弓兵/弓骑每队会边跑边打，而我方的士兵却一动不动。

其实这是一个功能，叫散兵模式，在部队指令最后的一个。

而新手当遇上AI，弓兵都是有散兵模式，你只能用骑兵弄死他们。

如果是弓骑，你当能乖乖用远程和它们远射。

为什么系统永远都会判定我方没胜算?

有时候敌人数量比方少，方明明有城墙，各种加成优势。

但系统往往会说我方将会在自动战斗中战败?

其实老玩家都知道，这个系统判定准确度很低。

甚至战锤1有个笑话：帝国有星际战士，这星际战士其实只是偏弱的兵种。

实战并不强，只不过佩带小火枪，能砍能射而已(还不痛)，但是自动战斗判定分数特别高。

导致有玩家带全部都带星际战士，只按自动战斗来取胜。

所以尽量用手动战斗尝试一下。

以上就是全战三国如何控兵的思路解析。