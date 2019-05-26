全面战争三国控兵技巧方法是什么 控兵技巧心得解析

不少玩家都知道在全面战争三国游戏中战斗时需要我们对自己的部队进行控制，受到背面、则免的进攻会有巨大伤害，对操作还是有一定的需求的，很多小伙伴对于控兵还不太清楚，下面我们就为大家带来全面战争三国怎么控兵的介绍，一起来看看吧!
绝对不要当这款是三国志。
首先要说的是控兵：剑兵，矛兵，弓兵，骑兵，攻城武器。
为什么的骑兵很容易死?
骑兵的确克制剑兵，但是要建基在冲锋上。
别以为冲进去剑兵中，就能贴面砍赢，其实骑兵贴面砍和步兵对砍，是很亏的。
骑兵的正确用法是：冲锋>拉后>再冲锋。
为什么弓兵射敌人步兵不痛?
弓兵不是纯克步兵，因为有些步兵带盾，有些配厚装甲。
弓箭对付这类型敌人打不痛，所以要经常查看对方兵种的特性。
为什么剑兵打不过敌方的矛兵?
剑兵通常都能赢矛兵，不过士兵有疲劳值，不断奔跑和战斗，会减少疲劳值。
当士兵非常疲劳时，攻速会减慢，攻击力下降，所以控兵时别一伙儿冲进战场哟~
为什么我的士兵动不动就举白旗?
士兵举白旗，取决于三种，疲劳值，敌方人数，哪面遇敌。
当敌方人数压倒性占优，方士兵的士气会大降。
所以新手别将资源集中在高级兵上，导致整体士兵人数太少。
疲劳值对士兵也有一定的影响。
一个部队有三面：正面，侧面，背面。
正面对砍士兵扣最少，侧面会扣少量士气，背面扣士气扣最多。
所以骑兵从人家屁股撞上是最爽的。
为什么弓兵站在原地给剑兵打?
AI的弓兵/弓骑每队会边跑边打，而我方的士兵却一动不动。
其实这是一个功能，叫散兵模式，在部队指令最后的一个。
而新手当遇上AI，弓兵都是有散兵模式，你只能用骑兵弄死他们。
如果是弓骑，你当能乖乖用远程和它们远射。
为什么系统永远都会判定我方没胜算?
有时候敌人数量比方少，方明明有城墙，各种加成优势。
但系统往往会说我方将会在自动战斗中战败?
其实老玩家都知道，这个系统判定准确度很低。
甚至战锤1有个笑话：帝国有星际战士，这星际战士其实只是偏弱的兵种。
实战并不强，只不过佩带小火枪，能砍能射而已(还不痛)，但是自动战斗判定分数特别高。
导致有玩家带全部都带星际战士，只按自动战斗来取胜。
所以尽量用手动战斗尝试一下。
以上就是全战三国如何控兵的思路解析。
在三国中五虎将是很多小伙伴都很喜欢的人物，而在全面战争三国游戏中怎么获取五虎上将是很多小伙伴都非常好奇，下面小编就为大家带来全面战争三国游戏中五虎将速刷攻略介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧！面战争三国最快收五虎将路线分享关羽张飞(这个没什么好说的前期就送)：首先，前期三兄弟真的猛，满编直接横着走。所
很多小伙伴都不知道在全面战争三国游戏中新手入门该选什么派系?不少玩家对此都非常好奇，这里小编给大家整理了一些比较适合新手入门的派系，具体玩法一起看下这篇全面战争三国入门最佳派系选择介绍吧。入门最佳派系推荐开局：江东泰戈尔外交：友好-袁术，敌对-朝廷，威胁-刘表。政治：玉玺，长沙+江陵，派系和谐，家庭
很多小伙伴都不清楚在全面战争三国游戏中袁术势力特长有哪些，具体效果相信是很多玩家都想了解的，那么，袁术势力特长是什么样子的呢？这里小编便为大家带来了全面战争三国袁术势力特长介绍，想了解袁术势力特长的玩家快来看看吧。袁术势力特长一览指挥：擅长激励友军部队，但近战能力欠佳，最好配合近战骑兵部曲。领主特长
不少玩家都想知道在全面战争三国游戏中新手种田流怎么玩?很多小伙伴对此都非常好奇，小编今天给大家带来的就是全面战争三国新手种田玩法技巧介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。新手种田技巧分享根据里面郡国的特产来看建设。有农场特产，矿场特产，码头渔港特产，以及丝路，丝绸，马匹等特产，特产类贸易收入等。收入另算
很多小伙伴都知道马腾作为西凉名将很受小伙伴们的喜爱，在全面战争三国游戏中马腾势力特长是什么很多小伙伴都非常好奇?今天小编就给大家带来了全面战争三国马腾势力特长介绍，想了解马腾势力特长的玩家一起来看看吧。马腾势力特长介绍先锋：最擅突破敌军部队，但对付其他将领能力欠佳，最好配合冲击骑兵和戟骑兵部曲。领主
很多小伙伴都好奇在全面战争三国游戏中张燕势力有什么特色?不少玩家对此都不太了解，今天小编为大家带来了全面战争三国张燕特色介绍，想了解张燕势力特色的玩家一起来看看吧。张燕特色介绍战士：最善对抗敌军将领，但对抗部队能力欠佳，最好配合持矛步兵或大刀步兵部曲。领主特长：启用：森林适性(不受因森林地形导致的惩
不少玩家都在问在全境封锁2游戏中无情怎么配装，很多小伙伴对此都非常好奇，下面小编就为你们带来了《全境封锁2》火力无情装备搭配技巧介绍，还不知道的小伙伴就一起来看看吧。火力无情装备搭配推荐：中国光能面具，主要精英伤(越高越好)，天赋破坏之王，品牌一套件10%爆裂物伤害。过渡用，主要，武器伤害，天赋破坏
很多小伙伴都想知道在全面战争：三国游戏中龚都阵营有哪些特色，不少玩家对此还不太清楚，下面小编就为你们带来了全面战争：三国游戏中龚都阵营的特色介绍，想了解的小伙伴就一起来看看吧，希望能对你们有帮助。龚都阵营特色介绍：初始难度极难。人物特长为宿将，擅长与众多敌军交战，但容易受到破甲伤害。位于敌方领土时军
很多玩过三国志的小伙伴一定会对游戏中是否存在结婚系统感到好奇，不少玩家都想将三国美人收入后宫，很多小伙伴都想知道在全面战争三国游戏中婚姻系统怎么玩，下面我们就为大家带来全面战争三国婚姻系统的详细介绍，一起来看看吧!结婚方法说明游戏中是存在结婚系统的，那么我们该怎么让自己选择的领主结婚呢?目前结婚的方
全面战争三国中改写历史是很多玩家的目标结局，要如何达成呢，91单机小编给大家带来全面战争三国改写历史方法。改写历史方法介绍天下三分才是三国，但是游戏中我们是可以改写这个样子的历史的。是想的方法就是称帝，那么我们该怎么才能让自己的角色称帝呢?玩家需要通过累积为王来获取更高的地位，派系是无法自行称帝的，